Perché in Europa sarà più facile espellere i migranti | passa il ' modello Albania'

Il Parlamento europeo ha approvato nuove regole sul diritto di asilo che rendono più semplice espellere i migranti. Ora gli Stati membri possono rispedire le persone verso Paesi terzi, anche se non hanno un legame diretto con quei paesi. La decisione segue il modello adottato in Albania, e molti temono che questa scelta possa portare a una maggiore difficoltà per chi cerca protezione in Europa.

Il Parlamento europeo ha approvato le nuove regole sul diritto di asilo che consentiranno agli Stati membri di espellere più facilmente le persone migranti, inviandole anche verso Paesi terzi, anche se non hanno un legame diretto con quelle nazioni.

Il 17 dicembre 2025, Giorgia Meloni ha affermato che il modello di gestione migratoria adottato dall’Albania sarà efficace nel ridurre i flussi irregolari e nel contrastare il traffico di esseri umani, suscitando reazioni di interesse e discussione tra i Paesi europei e la sinistra.

