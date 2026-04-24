Letame al ristorante dove si tiene la presentazione di FdI Speranzon | Ridicoli

Nella notte, un gruppo di individui ha lanciato letame davanti alla trattoria Al Colombo, situata a Rialto. Questa sera alle 18 si terrà lì una presentazione di un partito politico. La scena è stata scoperta al mattino e ha attirato l’attenzione di passanti e residenti, che hanno documentato l’accaduto. Nessuno è stato ancora identificato e non ci sono state denunce ufficiali fino a questo momento.

Nella notte ignoti hanno scaricato letame davanti alla trattoria Al Colombo, a Rialto, dove questa sera alle 18.00 si terrà la presentazione del libro “Destra sociale: introduzione alla terza via” di Marco Cassini, edito da Passaggio al Bosco. L'atto ha evidente finalità politica dato che il.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Letame al ristorante dove tiene la presentazione di FdI. Speranzon: «Ridicoli»Nella notte ignoti hanno scaricato letame davanti alla trattoria Al Colombo, a Rialto, dove questa sera alle 18. Nasce il gelato di PizzAut: dove si trova (non al ristorante) e perché fa beneL'annuncio sui social e l'invito a concedersi un peccato di gola che aiuterà i ragazzi di PizzAut a costruirsi un futuro in autonomia Gelato alla... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: A Venezia letame davanti al ristorante che ospita un evento di Gioventù nazionale. A Venezia letame davanti al ristorante che ospita Gioventù nazionale(ANSA) - VENEZIA, 24 APR - Un carico di letame è stato scaricato, la notte scorsa, da ignoti davanti al ristorante veneziano Al Colombo, a poca distanza da Piazza San Marco. Nel locale stasera alle 18 ... msn.com Letame davanti il ristorante Al Colombo prima della presentazione del libro di Gioventù nazionale: «È stato stimolante. Buon 25 Aprile»VENEZIA - «Il libro è stato... stimolante - si legge - Buon 25 Aprile». Recita così il cartello conficcato nel cumulo ... msn.com