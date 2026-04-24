Letame al ristorante dove tiene la presentazione di FdI Speranzon | Ridicoli
Nella notte ignoti hanno scaricato letame davanti alla trattoria Al Colombo, a Rialto, dove questa sera alle 18.00 si terrà la presentazione del libro “Destra sociale: introduzione alla terza via” di Marco Cassini, edito da Passaggio al Bosco. L'atto ha evidente finalità politica dato che il.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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Si parla di: A Venezia letame davanti al ristorante che ospita un evento di Gioventù nazionale.
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