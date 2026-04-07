Albettone VI incendio al ristorante di Joe Formaggio poche ore prima l’addio a FdI per passare con Vannacci - VIDEO
Nella notte tra il 6 e il 7 aprile, un incendio si è sviluppato all’interno di un ristorante nella provincia di Vicenza, coinvolgendo principalmente il magazzino dell’attività. Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate, e al momento non ci sono dettagli su eventuali responsabilità. L’incidente si è verificato poche ore prima di un passaggio politico di un esponente di un partito di centrodestra, che ha annunciato il cambio di schieramento.
Non è ancora chiara l'origine delle fiamme, divampate nella notte tra il 6 e il 7 aprile a partire dal magazzino. Da poco il proprietario ed ex consigliere regionale Joe Formaggio aveva ufficializzato l'uscita dal partito della premier e il nuovo inizio con "Futuro Nazionale" di Roberto Vannacci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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ROGO NEL RISTORANTE DI JOE FORMAGGIO - Non si scoraggia Joe Formaggio, politico veneto che nella notte ha subito un incendio al suo ristorante di Albettone, nel vicentino, a poche ore dall’annuncio del cambio di casacca politica. Formaggio rilancia e - facebook.com facebook
Il video dell'incendio al ristorante di Joe Formaggio: sui social il suo messaggio «I danni sono tanti ma si riparte» x.com