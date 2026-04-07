Albettone VI incendio al ristorante di Joe Formaggio poche ore prima l’addio a FdI per passare con Vannacci - VIDEO

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile, un incendio si è sviluppato all’interno di un ristorante nella provincia di Vicenza, coinvolgendo principalmente il magazzino dell’attività. Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate, e al momento non ci sono dettagli su eventuali responsabilità. L’incidente si è verificato poche ore prima di un passaggio politico di un esponente di un partito di centrodestra, che ha annunciato il cambio di schieramento.