L' esperienza di vedere l' incredibile Resurrection di Bi Gan

Il film Resurrection, diretto dal cineasta cinese Bi Gan, si presenta come un’opera che esplora il mondo dell’amore attraverso immagini e atmosfere suggestive. La pellicola si concentra su temi legati alle emozioni e ai sogni, riflettendo anche sulla crisi dell’arte cinematografica. La narrazione si sviluppa in un universo che combina elementi visivi intensi a una riflessione sul rapporto tra cinema e immaginazione, creando un’esperienza visiva coinvolgente.

Resurrection, del regista cinese Bi Gan è un film-universo. Una pellicola che sviscera tutto l’amore per la settima arte, che prende alla lettera l’idea che il cinema abbia a che fare con il sogno e che la sua crisi coincida proprio con la nostra profonda crisi di immaginazione. È un film che tratta il cinema come una forma di vita autonoma, che si consuma, cambia aspetto e continua a muoversi anche mentre sembra sul punto di morire. La cornice è fantasmagorica, una miscela di malinconia, distopia e identità in crisi. Resurrection porta all’estremo i film precedenti di Bi Gan, soprattutto Kaili Blues e Long Day’s Journey Into Night, che avevano già fatto del piano-sequenza, della memoria e della logica del sogno il centro del proprio linguaggio.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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