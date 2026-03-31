‘Resurrection’ | il film da non perdere di Bi Gan sul sogno e la memoria

Il film Resurrection, diretto da Bi Gan, sarà nelle sale dal 23 aprile. Tra gli interpreti principali ci sono Qi Shu, Mark Chao, Jackson Yee, Zhang Yi e Lei Hao. La pellicola tratta temi legati al sogno e alla memoria, e rappresenta l’ultima opera del regista. La produzione e la distribuzione sono state annunciate dalle case di distribuzione cinematografica.

Arriva al cinema il 23 aprile Resurrection, diretto da Bi Gan con Qi Shu, Mark Chao, Jackson Yee, Zhang Yi, Lei Hao. Un film per chi ama i viaggi nel tempo, tra satanismo, scoperta del sè, e onirismo. Un film targato I Wonder Pictures, che lascerà senz’altro il segno, per mescolanza di generi e trama decisamente originale. La sinossi ufficiale. In un mondo in cui l’umanità ha barattato la sua capacità di sognare con l’immortalità, un giovane sognatore intraprende un’odissea onirica attraverso le epoche e i generi. Una ragazza, determinata a scoprire la realtà che si nasconde tra le pieghe del sogno, lo segue nelle sue peregrinazioni. Il film... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - ‘Resurrection’: il film da non perdere di Bi Gan sul sogno e la memoria Articoli correlati Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile, film del 2023 diretto da... Mel Gibson torna a Matera, partono le riprese del nuovo film ‘Resurrection’(Adnkronos) – Tra febbraio e aprile si svolgeranno nel Parco della Murgia materana le riprese di Mel Gibson per il film 'The Resurrection of the... LA VIDA DE JESÚS – EL CAMINO DE LA LUZ | DOCUMENTAL COMPLETO (6 HORAS · 50 CAPÍTULOS) Aggiornamenti e contenuti dedicati su 'Resurrection' il film da non perdere... Temi più discussi: Recensione Dexter Resurrection: il ritorno e la trama, in attesa di Stagione 2; Resurrection: A Biohazard Story è un intero film di Resident Evil pubblicato su YouTube con gli attori del primo capitolo; Hollywood approda a Torre Guaceto: scatta l’ordinanza di chiusura per il sequel di Mel Gibson; Modena Film Festival: proiezioni, incontri, performance, talk nella prima edizione dell'evento. Film cinema aprile 2026: tutte le uscite da vedereDa Super Mario Galaxy – Il Film al nuovo horror di Lee Cronin, passando per il visionario Resurrection di Bi Gan, il biopic su Michael Jackson ... lopinionista.it Resurrection arriva al cinema in Italia: trama e cast del film premiato a CannesResurrection, il film capolavoro del regista cinese Bi Gan, sta per arrivare in Italia: scopri la data di uscita al cinema e i dettagli sulla trama e il cast. tag24.it Una delle ricette più particolari che io abbia fatto I RESURRECTION COOKIES! Non tanto per gli ingredienti ma per il significato che c'è dietro. Infatti, questo biscotti di origine statunitense vengono preparati per spiegare ai bambini il significato della Pa - facebook.com facebook – : Giardini : Through Golgotha to Resurrection > ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER E RESTA AGGIORNATO x.com