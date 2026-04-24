L'esame sui corpi di Francesco e Giacomo Fierloni i gemelli morti folgorati | Uno ha cercato di salvare l'altro

Sono stati resi noti i risultati degli esami sui corpi dei due gemelli di 22 anni, tragicamente deceduti a seguito di una folgorazione a Magione. I rilievi medico-legali hanno confermato che uno dei due ha subito la scarica elettrica toccando i cavi, mentre l’altro è morto nel tentativo di soccorrere il fratello. La dinamica dell'incidente è stata così ricostruita sulla base delle analisi effettuate.

I rilievi medico-legali sui corpi di Francesco e Giacomo Fierloni, i gemelli di 22 anni morti folgorati a Magione, conferma la dinamica dell'incidente: uno avrebbe perso la vita dopo aver toccato i cavi elettrici, l’altro nel tentativo di aiutarlo. Il decesso per arresto cardiaco è stato immediato. Oggi i funerali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il tragico destino dei 22enni Giacomo e Francesco Fierloni, fratelli gemelli di Magione morti folgorati. Nel tentativo di recuperare un piccione, hanno urtato un cavo dell’elettricità con un palo di metallo. @TgrRaiUmbria rainews.it/tgr/news rainews.it/tgr/umbri x.com