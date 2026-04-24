L’eredità di Papa Francesco e il ritmo di Frankie | la serata di Zoro

Venerdì 24 aprile 2026 alle 21,15, Diego Bianchi conduce una puntata di Propaganda Live su La7, dedicata a un reportage sull’eredità di Papa Francesco a un anno dalla sua morte. La trasmissione si concentra su come il Papa abbia influenzato la Chiesa e la società, presentando interviste e immagini che ripercorrono il suo operato e il suo impatto nel corso degli ultimi anni.

? Cosa sapere Diego Bianchi conduce Propaganda Live su La7 venerdì 24 aprile 2026 alle ore 21,15.. Il programma presenta un reportage sull'eredità di Papa Francesco a un anno dalla scomparsa.. Stasera, venerdì 24 aprile 2026 alle ore 21,15, Diego Bianchi condurrà una nuova puntata di Propaganda Live su La7, proponendo un palinsesto che spazia dalla memoria storica alla musica contemporanea. Il programma, accessibile in chiaro tramite il tasto 7 del telecomando o in streaming sul sito ufficiale della rete, punta su un mix di satira e approfondimento. Il cuore dell’appuntamento serale sarà occupato da un reportage speciale: a distanza di un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, verrà presentato un racconto che analizza l’eredità lasciata dal Pontefice e il suo impatto sulla società e sul dibattito pubblico attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’eredità di Papa Francesco e il ritmo di Frankie: la serata di Zoro Notizie correlate Papa Francesco, il ricordo ad un anno dalla morte, da Meloni a Papa Leone: ‘Raccogliamo la sua eredità ‘Un anno fa, nel giorno del compleanno di Roma,morivapapa Francescodopo un pontificato di 12 anni all’insegna dellamisericordia, della semplicità e... Eredità di Francesco: il segno indelebile del Papa su CremonaA un anno dalla scomparsa di Jorge Mario Bergoglio, avvenuta il 21 aprile 2025 a Casa Santa Marta dopo una complicazione legata a una polmonite e un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’eredità di papa Francesco a un anno dalla morte; L’eredità viva di Francesco. Anche a Gaza; Le eredità di Papa Francesco tra politica e riforme; Nel giorno del ricordo la FPI testimone de L’eredità viva di Papa Francesco. Un anno senza Papa Francesco: l’eredità viva di un pastore universale21 aprile 2025: saliva in cielo Papa Francesco, un Papa fondamentale per la mia vita ma, indubbiamente, un Papa che ci ha permesso, a tutta la Chiesa e a tutta l’umanità, di vivere qualcosa di nuovo. primocanale.it Papa Francesco, un anno dopo: «La sua eredità è il Concilio in cammino. Senza missione la Chiesa non va avanti»A un anno dalla morte di Papa Francesco, Stefania Falasca ne racconta l’eredità: Concilio Vaticano II, sinodalità, missione e Chiesa in uscita. Ricordi personali e riflessione sul pontificato di Bergo ... famigliacristiana.it Corriere dell'Umbria. . “Papa Francesco ha fatto della propria vita un'opera d'arte”, è con queste parole che il maestro Michelangelo Pistoletto – curatore e autore della mostra "FRANCISCUS. Fratello in arte" – ha voluto lanciare un nuovo messaggio di pace da - facebook.com facebook neanche un papa dagli USA come Leone XIV agostiniano può convincere un certo tipo di cristiani e cattolici americani che le questioni di etica sessuale non sono le uniche nè le più importanti. Il problema evidentemente non era papa Francesco. Ora vedrem x.com