Arne Slot ha confermato che Alexander Isak tornerà in campo ad aprile, dopo l’infortunio subito a gennaio. La causa è un problema muscolare al ginocchio che ha tenuto fuori il centravanti svedese per mesi. Slot ha spiegato che il calciatore sta seguendo un intenso programma di riabilitazione e si aspetta di vederlo in forma tra poche settimane. I tifosi del Liverpool attendono con ansia il ritorno di Isak, che potrebbe dare una svolta alla stagione. La sua presenza rappresenta una speranza concreta per la squadra.

2026-02-19 12:35:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Arne Slot è fiducioso che Alexander Isak tornerà dall’infortunio come giocatore migliore per il Liverpool. Il nazionale svedese ha vissuto una prima stagione infelice nel Merseyside dopo il suo trasferimento da record britannico di 120 milioni di sterline dal Newcastle la scorsa estate. Isak è stato messo da parte dopo essersi rotto una gamba nell’atto di segnare al Tottenham poco prima di Natale, ma Slot ha rivelato che ha ricominciato a correre mentre cerca di tornare prima della fine della stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Arne Slot conferma la cronologia di aprile per l’attaccante del Liverpool

L’AS Roma conferma le trattative per il ritorno di Kostas Tsimikas al Liverpool nel mezzo della crisi di Arne SlotL’AS Roma ha annunciato di essere in trattative per il ritorno di Kostas Tsimikas al Liverpool, interrompendo il suo prestito con la squadra giallorossa.

Arne Slot fa arrabbiare i tifosi del Liverpool con un sottile colpo a Jurgen KloppQuesta mattina, Arne Slot ha fatto infuriare i tifosi del Liverpool con alcune parole rivolte a Jurgen Klopp.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.