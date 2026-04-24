Leone XIV torna in Italia | l’Africa è il nuovo cuore della fede

Il Papa Leone XIV è tornato in Italia dopo aver compiuto un viaggio missionario in Africa. Durante la visita, ha incontrato diverse comunità locali e visitato luoghi di rilevanza religiosa. Ha dichiarato che l’Africa rappresenta il nuovo centro delle attività missionarie della Chiesa nel mondo. La sua permanenza nel continente ha attirato l’attenzione di media e fedeli, creando attesa per le prossime iniziative pastorali.

? Cosa sapere Il Papa Leone XIV rientra in Italia dopo il viaggio missionario in Africa.. Il Pontefice individua nel continente africano il nuovo baricentro della missione cristiana globale.. Il Pontefice Leone XIV ha lasciato il suolo africano verso Roma comunicando tramite un post su X di aver raccolto un patrimonio spirituale inestimabile durante il suo soggiorno nel continente. Il messaggio, inviato al momento del decollo dell’aeromobile, sottolinea come le esperienze vissute tra storie personali, volti incontrati e testimonianze che spaziano dalla alla sofferenza rappresentino un arricchimento fondamentale per la sua missione come successore di Pietro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Leone XIV torna in Italia: l’Africa è il nuovo cuore della fede La HISTORIA del PERRO: El Pacto de Sangre que CAMBIÓ el Mundo Notizie correlate Papa Leone XIV in Africa: missione di fede, zero polemiche con TrumpDurante il volo che lo ha portato da Yaoundé verso Luanda, in Angola, Papa Leone XIV ha chiarito la natura del suo attuale impegno pastorale in... Leone XIV torna in Campania: doppia visita tra fede, pace e impegno per l’ambienteIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il pellegrino di pace torna a Roma, l'arrivederci di Leone ai popoli dell'Africa; Papa rientrato da Africa: 'Più sforzi per il dialogo su Hormuz'; Papa Leone XIV a Sant’Angelo; Ultima tappa africana per Papa Leone XIV: messa a Malabo e rientro in serata a Roma. Un bilancio dello storico viaggio di Leone XIV in AfricaIl Papa torna oggi dopo dieci giorni passati fra Algeria e Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Tanti discorsi e omelie ma a dominare è stato Trump ... ilfoglio.it Le foto del viaggio di papa Leone XIV in AfricaDal 13 aprile sta visitando Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale, nel primo lungo viaggio internazionale deciso da lui ... ilpost.it #Tg2000 - Papa Leone: “Troppe vittime innocenti, non posso accettare le guerre” #23aprile #Tv2000 #Papa #Pope #LeoneXIV #PapaLeoneXIV #ConferenzaStampa #Africa #ViaggioApostolico - facebook.com facebook Leone XIV frena sulle coppie gay: “No a benedizioni rituali. Ci sono questioni più importanti di quelle sessuali" x.com