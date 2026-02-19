Leone XIV torna in Campania | doppia visita tra fede pace e impegno per l’ambiente

Papa Leone XIV torna in Campania per due incontri ufficiali, causando entusiasmo tra i fedeli e le associazioni ambientaliste locali. L’8 maggio ha visitato Pompei e Napoli, celebrando l’anniversario della sua elezione con incontri nelle chiese e incontri pubblici. Il 23 maggio si è recato ad Acerra, dove ha partecipato a iniziative legate all’ambiente in vista degli undici anni della Laudato sì di Papa Francesco. Le sue visite rafforzano il legame tra fede, impegno sociale e tutela del territorio. La sua presenza ha attirato molte persone in città.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è possibile fare il lavoro che abbiamo sempre sognato? Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Pompei, Napoli e Acerra al centro del pontificato missionario: anniversari, giovani e “cura della casa comune” nel segno della speranza Due visite in quindici giorni per Papa Leone XIV in Campania: l’8 maggio tra Pompei e Napoli, nell’anniversario della sua elezione, e il 23 maggio ad Acerra, alla vigilia degli undici anni della Laudato sì, l’enciclica sulla cura del creato di Papa Francesco. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - Leone XIV torna in Campania: doppia visita tra fede, pace e impegno per l’ambiente Papa Leone XIV in Campania: Pompei e Acerra tappe di un viaggio tra fede e impegno per la Terra dei Fuochi.Il Papa Leone XIV visita la Campania il 8 maggio 2026, per affrontare le questioni legate alla Terra dei Fuochi. Papa Leone XIV a Pompei e Napoli l’8 maggio, poi ad Acerra il 23: doppia visita in CampaniaPapa Leone XIV ha deciso di visitare la Campania per celebrare il suo primo anno di pontificato, scegliendo due tappe significative. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il papa torna a casa, ma è una casa diversa; Papa Leone celebra la messa a Ostia: Nella gioventù c'è speranza. Non vi rassegnate ai soprusi; Papa Leone: Quaresima tempo di grazia, digiunare da gesti che feriscono altri; Sito Istituzionale | Municipio X, Papa Leone XIV in visita pastorale domenica a Ostia. Papa Leone XIV torna in Umbria per il meeting internazionale dei giovaniPapa Leone XIV torna in Umbria. Dopo la visita ufficiale di fine novembre, il Pontefice è atteso per la seconda volta in Umbria il prossimo 6 agosto. Il Santo Padre, in particolare, incontrerà a Santa ... umbria24.it Papa Leone torna in Umbria: il 6 agosto sarà al meeting internazionale dei giovaniIl Pontefice ha mentenuto la promessa fatta a novembre. Parteciperà al GO! Franciscan Youth Meeting di Santa Maria degli Angeli organizzato dai frati di Assisi ... msn.com Papa Leone XIV torna in Umbria x.com Il Papa torna in Umbria: Leone XIV a Santa Maria degli Angeli per il GO! Franciscan Youth Meeting http://ow.ly/T0kh106uMac #tuttoggi #Assisi #Eventi #assisi #cronaca #eventi #evidenza #scoop #subter #super facebook