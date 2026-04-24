Il Papa Leone XIV ha ribadito il suo rifiuto delle benedizioni per le coppie omosessuali, mantenendo una posizione contraria ai matrimoni gay. Nel corso di recenti dichiarazioni, ha anche sottolineato l'importanza di sostenere il dialogo con alcuni regimi africani. La sua posizione si concentra su queste questioni, senza entrare in dettagli riguardo altre tematiche o interventi pubblici.

?? Cosa sapere Leone XIV rifiuta benedizioni per coppie omosessuali e sostiene il dialogo con regimi africani. Il pontefice punta sulla diplomazia per gestire crisi nello Stretto di Hormuz e migrazioni. Durante il volo di rientro dall'Africa verso Roma, Leone XIV ha tracciato una linea netta tra diplomazia necessaria e principi non negoziabili, rifiutando la violenza bellica e confermando il no alla benedizione formale delle coppie omosessuali. Il pontefice ha concluso un viaggio apostolico durat .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Leone XIV: no alla guerra e ai matrimoni gay, la linea del Papa

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Una raccolta di contenuti

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Alla fine Leone XIV non è un papa così cautoSulla politica internazionale le sue posizioni sono diventate molto nette, e con Trump è stato durissimo: com'è successo e quali sono le sue idee ... ilpost.it

Papa Leone XIV sul volo di ritorno dall’Africa: Non posso essere a favore della guerra, condanno la pena di morteCome Chiesa, come pastore, non posso essere a favore della guerra. E vorrei incoraggiare tutti a fare gli sforzi per cercare risposte che vengono da una cultura di pace e non di odio e divisione. Co ... agensir.it

#Tg2000 - Papa Leone: “Troppe vittime innocenti, non posso accettare le guerre” #23aprile #Tv2000 #Papa #Pope #LeoneXIV #PapaLeoneXIV #ConferenzaStampa #Africa #ViaggioApostolico - facebook.com facebook

Leone XIV frena sulle coppie gay: “No a benedizioni rituali. Ci sono questioni più importanti di quelle sessuali" x.com