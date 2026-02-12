Sono arrivate le prime anticipazioni sulla biografia di Papa Leone XIV, scritta dalla vaticanista Elise Ann Allen. Il libro, che uscirà a breve anche in Italia, smentisce ogni cambio di posizione della Chiesa sui matrimoni gay e il riconoscimento delle persone trans. Il Papa si mantiene fermo sulla dottrina tradizionale, confermando che non ci sono novità in merito.

Prime anticipazioni “ Papa Leone XIV. La biografia” libro intervista al Pontefice scritto dalla vaticanista Elise Ann Allen e uscito a settembre in Perù per le edizioni Penguin, che arriverà a giorni in Italia, edito da Mondadori. Libro intervista sui temi di attualità. Il quotidiano La Repubblica propone alcuni passaggi del volume, che riguardano la risposta del Santo Padre al tema Lgbtq+: “Mi pare molto improbabile, almeno nel prossimo futuro, che la dottrina della Chiesa cambi i propri insegnamenti sulla sessualità e sul matrimonio ” dice il Papa, ricordando anche le parole del suo predecessore Francesco che “con molta chiarezza” affermò “todos, todos, todos”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Papa Leone XIV: Sul riconoscimento di trans e matrimoni gay la dottrina non cambia

Approfondimenti su Papa Leone XIV

Papa Leone XIV ribadisce che la dottrina della Chiesa su gay e trans resta invariata.

La Chiesa fa sapere che su gay e trans la dottrina resta ferma, ma invita tutti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Papa Leone XIV

Argomenti discussi: Leone XIV: è la comunione con Gesù che ci fa luce di pace per il mondo; Papa Leone XIV: Su gay e trans la dottrina della Chiesa non cambia; Andrea Riccardi in udienza da Papa Leone, alla vigilia del 58mo anniversario della Comunità di Sant'Egidio; Papa Leone XIV celebra la XXX Giornata Mondiale della Vita Consacrata.

Papa Leone XIV: Su gay e trans la dottrina della Chiesa non cambiaCapisco bene che questo sia un tema controverso dice il pontefice. Tutti gli individui saranno accolti e ascoltati. Sui migranti i vescovi Usa hanno accolto il messaggio di papa Francesco ... rainews.it

Papa Leone XIV: Su gay e transgender la dottrina della Chiesa non cambiaLeone XIV parte dal suo vissuto biografico, segnato da un forte dualismo culturale: Sono, ovviamente, statunitense, e mi sento molto statunitense, ma amo anche tanto il Perù e il popolo peruviano, ... tg24.sky.it

Il Pontefice risponde così sul tema dei diritti Lgbtq+ in un'intervista della vaticanista Elise Ann Allen, contenuta nel libro "Papa Leone XIV - La biografia", in uscita in Italia facebook

#Tg2000 - Papa Leone in preghiera alla grotta di Lourdes in #Vaticano #11febbraio #Tv2000 #PapaLeoneXIV #Vaticano #Lourdes #GiornataMondialeDelMalato #Preghiera #Fede #Chiesa #Pope #Papa @tg2000it x.com