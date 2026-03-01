Iran Papa Leone XIV | Basta armi fermare la spirale di violenza

Dopo l’Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha commentato la situazione in Medio Oriente, evidenziando una “profonda preoccupazione” per gli eventi in corso. Il Papa ha chiamato tutte le parti coinvolte a fermare la spirale di violenza e ha sottolineato l’importanza di fermarsi, evitando l’uso delle armi. Le sue parole sono state rivolte a richiamare alla responsabilità morale di chi è coinvolto.

(LaPresse) Dopo l’Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha espresso “profonda preoccupazione” per quanto sta accadendo in Medio Oriente in queste ore drammatiche, richiamando con decisione alla responsabilità morale delle parti coinvolte. “La stabilità e la pace – ha affermato – non si costruiscono con minacce reciproche, né con le armi, che seminano distruzione, dolore e morte, ma solo attraverso un dialogo ragionevole, autentico e responsabile”. Il Pontefice ha messo in guardia dal rischio di una tragedia di proporzioni enormi, lanciando un appello affinché venga fermata la spirale della violenza prima che si trasformi in una “voragine irreparabile”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

