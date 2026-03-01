Papa Leone XIV | Basta armi fermare la spirale di violenza

Papa Leone XIV ha fatto un appello alla pace in Medio Oriente, chiedendo di fermare la spirale di violenza e di mettere fine all’uso delle armi. In una dichiarazione pubblica, il Papa ha invitato le parti coinvolte a trovare soluzioni pacifiche e a evitare ulteriori escalation. La sua richiesta si rivolge a tutte le nazioni e ai leader del mondo, sottolineando l’importanza di un impegno comune per la stabilità della regione.

L'appello alla pace in Medio Oriente. Papa Leone XIV ha espresso grande preoccupazione per gli sviluppi recenti in Medio Oriente e Iran, sottolineando che la stabilità e la pace non possono nascere da minacce reciproche o dall'uso delle armi, che portano solo distruzione, dolore e morte. Durante l'Angelus, il Pontefice ha rivolto un accorato appello alle parti coinvolte, invitandole a assumersi la responsabilità morale di interrompere la spirale della violenza prima che si trasformi in una voragine irreparabile. La diplomazia come via per il bene dei popoli. Papa Leone ha ricordato che la diplomazia deve ritrovare il suo ruolo e che le azioni internazionali devono mirare al bene dei popoli, desiderosi di convivenza pacifica e giustizia.

