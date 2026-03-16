Operazione Batiscafo Trieste il docufilm di Massimiliano Finazzer Flory presentato alla Camera | a marzo anteprima a Milano e tour negli USA

Alla Camera è stato presentato il docufilm “Operazione Batiscafo Trieste” di Massimiliano Finazzer Flory, che sarà proiettato a marzo a Milano e successivamente negli Stati Uniti. La regia e il montaggio del film offrono una rappresentazione artistica di questa operazione, coinvolgendo il pubblico in un racconto visivo che unisce momenti storici e aspetti più poetici della vicenda.

Il cinema a Montecitorio: ma che emozioni con l’ultimo docufilm di Massimiliano Finazzer Flory: “Operazione Batiscafo Trieste”. Una storia profondamente italiana alla Camera dei deputati a Roma ha commosso gli invitati davanti a Federico Mollicone – Presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati che ha sottolineato l’importanza dei film italiani che esaltano il nostro ingegno, Paolo Del Brocco – AD Rai Cinema, introdotti dai saluti del Vicepresidente della Camera dei deputati Giorgio Mulè. Finazzer Flory ha dedicato questa opera ai figli degli uomini di quell’impresa che videro nei loro padri maestri e pionieri di una scienza allora ancora umanistica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - “Operazione Batiscafo Trieste”, il docufilm di Massimiliano Finazzer Flory presentato alla Camera: a marzo anteprima a Milano e tour negli USA Articoli correlati Finazzer Flory: "Racconto il “Trieste“: leggenda negli abissi"Regista, attore, consigliere del Piccolo Teatro, Massimiliano Finazzer Flory vive tra Milano e New York. Il docufilm sul batiscafo Trieste in anteprima all'AristonIl docufilm “Operazione Batiscafo Trieste”, scritto e diretto da Massimiliano Finazzer Flory, sarà presentato in anteprima assoluta venerdì 6 marzo... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Operazione Batiscafo Trieste Temi più discussi: Operazione Batiscafo Trieste - Proiezione alla Camera dei Deputati; Operazione Batiscafo Trieste: il trailer del film; Operazione Batiscafo Trieste - Il trailer; Operazione Batiscafo Trieste, proiezione a Napoli. Operazione Batiscafo Trieste, il filmMartedì 17 marzo alle 19.00 al Cinema Arlecchino di Milano la proiezione in anteprima del film diretto da Massimiliano Finazzer Flory. mymovies.it Il Batiscafo Trieste diventa film: Un viaggio tra scienza e bellezzaMartedì alle 19 Arlecchino proiezione in anteprima del film Operazione Batiscafo Trieste, diretto da Massimiliano Finazzer Flory. Interverrà ... ilgiorno.it Alla Fondazione Banco di Napoli la presentazione e proiezione del film "Operazione batiscafo Trieste". Una storia internazionale rivive per il grande schermo - facebook.com facebook La proiezione del film "Operazione Batiscafo Trieste". Messaggio del Vicepresidente della Camera, @giorgiomule. Segui la diretta: bit.ly/_Evento100326 #OpenCamera x.com