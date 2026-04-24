L' Ente Fiera di Isola della Scala volta pagina nominato nuovo vertice

L’Ente Fiera di Isola della Scala ha annunciato la nomina del nuovo vertice dopo un periodo di turbolenze amministrative e di perdite finanziarie. Il Comune di Isola della Scala ha deciso di puntare su un rilancio tecnico per superare le difficoltà, tra cui un disavanzo di circa 700mila euro rilevato nell’esercizio 2025. La svolta mira a riorganizzare le attività e a stabilizzare la situazione economica dell’ente.

Per la fiera, il Comune di Isola della Scala tenta la strada del rilancio tecnico per lasciarsi alle spalle le recenti turbolenze amministrative e il pesante disavanzo economico di quasi 700mila euro registrato nell'esercizio 2025. Giovedì 23 aprile, il sindaco Luigi Mirandola ha ufficializzato.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Cambio al vertice. Ast, Paoli nominato nuovo direttore: "A disposizione di tutti"Riccardo Mario Paoli nuovo direttore amministrativo dell’Ast di Fermo, presentato ieri dal dg Roberto Grinta e dall’assessore regionale Paolo... Cambio al vertice nel motorsport: Dario Marrafuschi alla guida della divisione Pirelli, Mario Isola nuovo direttore generale di ACI SportImportante passaggio di consegne nel mondo del motorsport italiano e internazionale. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ente Fiera Isola della Scala, Guarnieri presidente, il sindaco: Un team di tecnici; Nominato il nuovo Cda di Ente Fiera ad Isola della Scala; INAUGURATA LA FIERA DELL'AGRICOLTURA A LANCIANO: MARSILIO, SI PERCEPISCE L'EMOZIONE DEL TERRITORIO; Ollastra, alla Fiera di San Marco anche il distretto rurale del Giudicato di Arborea - L'Unione Sarda.it. Ente Fiera di Alba: patto storico con l’Onu. Il territorio sarà un modello di sostenibilità nel mondo e formerà migliaia di persone con stage e una piattaforma onlineL’Ente Fiera di Alba è il primo ente locale in Italia a firmare un Memorandum d’Intesa triennale con Unitar (Istituto di formazione e ricerca dell’Onu), con l’obiettivo di promuovere un modello di ... corriere.it Al castello di Grinzane il Forum Globale sulla Sostenibilità, prima tappa del memorandum tra Ente Fiera del Tartufo e UnitarVenerdì 24 aprile il convegno internazionale From vision to action, chiamato ad aprire la 48ª edizione di Vinum ... targatocn.it Nominato il nuovo Cda di Ente Fiera ad Isola della Scala - facebook.com facebook