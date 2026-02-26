Cambio al vertice nel motorsport | Dario Marrafuschi alla guida della divisione Pirelli Mario Isola nuovo direttore generale di ACI Sport

Un nuovo capitolo si apre nel mondo del motorsport con la nomina di due figure di rilievo ai vertici delle rispettive organizzazioni. A partire dal, si apre una fase di transizione che coinvolge i principali attori del settore, segnando un cambiamento nelle responsabilità e nelle strategie che guideranno le attività future. La notizia interessa direttamente gli appassionati e gli operatori del settore, che seguiranno con attenzione le evoluzioni.

Importante passaggio di consegne nel mondo del motorsport italiano e internazionale. A partire dal prossimo 1° marzo, Dario Marrafuschi assumerà il ruolo di Responsabile della business unit Motorsport di Pirelli, subentrando a Mario Isola, che resterà in azienda fino al 1° luglio per garantire una transizione efficace, in particolare per le attività legate alla Formula 1. Marrafuschi, in Pirelli dal 2008, vanta una lunga esperienza maturata proprio in Formula 1 all’interno del settore Ricerca e Sviluppo e ha guidato negli ultimi anni lo sviluppo dei prodotti stradali del Gruppo. Nel nuovo incarico, così come avvenuto in precedenza per Mario Isola, riporterà a Giovanni Tronchetti Provera, Executive Vice President Sustainability, New Mobility & Motorsport. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Marrafuschi prende il posto di Mario Isola alla guida di Pirelli MotorsportAlla vigilia del Mondiale 2026 di Formula 1, Pirelli annuncia una riorganizzazione al vertice della divisione Motorsport, con un cambio di leadership...

