L’emergenza dei bivacchi sotto i portici

A Bologna, alcune aree della città sono state occupate da bivacchi, tra cui il complesso della Santissima Annunziata, dove un portico è stato trasformato in una tendopoli dai senzatetto. La presenza di persone senza dimora in queste zone è stata segnalata di recente, con i portici che vengono utilizzati come rifugio temporaneo. La situazione ha attirato l’attenzione di residenti e autorità locali.

Ci sono zone di Bologna adibite a bivacchi, l’ultimo caso è quello del complesso della Santissima annunziata dove il portico è stato trasformato in una tendopoli dai senzatetto. Idem per molti portici del centro storico dove ci sono giacigli ovunque. Capisco che nella maggior parte dei casi utilizzano questi luoghi persone disperate, però mi chiedo se non sia possibile aiutarli evitando la presenza sotto i portici. Giorgio Brighenti Risponde Beppe Boni I bivacchi sparsi sotto i portici cittadini sono un problema sociale e di decoro che si trascina da mesi. Partiamo dal portico dell’Annunziata, l’ex convento situato all’inizio di Via San Mamolo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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