Grate sotto i portici in via Crisanzio l’Università chiude i ripari dei clochard | polemica sull’ architettura ostile

Le grate installate sotto i portici di via Crisanzio, vicino all’Università di Bari, sono state posizionate per impedire l’accesso ai senzatetto. Questa scelta ha sollevato polemiche tra studenti e residenti, che criticano l’installazione come un’architettura ostile e disumanizzante. Le grate limitano lo spazio di accoglienza e creano tensioni nel quartiere. La questione rimane al centro del dibattito pubblico sulla gestione degli spazi pubblici e dei bisogni sociali.

L’Ateneo parla di misura provvisoria per decoro e sicurezza in piazza Cesare Battisti, l’associazione Incontra Bari attacca: “Si ferisce l’idea stessa di comunità” Sta facendo discutere in città l’installazione di grate metalliche sotto il porticato di Palazzo Chiaia-Napolitano, in via Crisanzio, nei pressi dell’Università degli Studi di Bari. L’intervento, riconducibile a un piano di riordino e decoro dell’area di piazza Cesare Battisti, ha di fatto chiuso alcuni ripari notturni utilizzati da persone senza fissa dimora. La misura, secondo quanto emerso, sarebbe di carattere provvisorio e finalizzata a impedire bivacchi e stazionamenti notturni sotto i portici dell’edificio universitario, in una zona da tempo al centro di segnalazioni per situazioni di degrado. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Università di Bari, grate antibivacco e stop al degrado dopo le lauree: il nuovo piano UniBa-ComuneDopo le proteste degli studenti e le segnalazioni dei residenti, l’Università di Bari e il Comune di Bari hanno deciso di intervenire insieme.

Droni, stampanti 3D e laser scanner: all'università nasce un laboratorio per l'architettura del futuroL’università di Palermo inaugura un nuovo laboratorio dedicato all’architettura del futuro, all’interno del dipartimento di Architettura (Darch).

