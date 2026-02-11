L’addio ad Alessandro Zinanni Una vita dedicata alla Croce Rossa

Lutto a San Marcello per la scomparsa di Alessandro Zinanni, volontario storico della Croce Rossa locale. Aveva 62 anni ed era conosciuto da tutti per il suo impegno quotidiano. I suoi amici e i colleghi ricordano un uomo sempre disponibile, che ha dedicato gran parte della sua vita a aiutare gli altri. La notizia è arrivata dopo che il fratello Alberto aveva lanciato l’allarme, preoccupato per non averlo visto tornare a casa. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

È morto, a 62 anni, Alessandro Zinanni, volontario storico della Croce Rossa di San Marcello. Il fratello Alberto era preoccupato e aveva ato l’allarme ai soccorsi. L’intervento ha richiesto l’apertura forzata della porta della sua casa, ai margini del paese. Sono intervenuti i vigili del fuoco, alla presenza di carabinieri e personale sanitario della stessa Croce Rossa a cui Zinanni aveva dedicato tanta parte della sua vita. Per lui non c’era più niente da fare. La comunità lo ha salutato ieri mattina, nella chiesa di San Marcello. "Alessandro – ci raccontano i volontari –, aveva iniziato la sua esperienza come volontario giovanissimo, nei primi anni ’80, quando aveva appena vent’anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

