Legambiente doppia maglia nera all' Italia per dipendenza fossili e costo bollette

L'Italia si trova in una posizione di svantaggio rispetto ad altri paesi europei, risultando tra quelli più dipendenti dalle fonti fossili. Inoltre, le bollette energetiche risultano tra le più alte del continente. Questi dati sono stati confermati da un rapporto recente che evidenzia la vulnerabilità del paese in ambito energetico. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di sfide legate alla gestione delle risorse e ai costi dell’energia.

Doppia maglia nera per l'Italia in materia di energia: è tra i paesi europei più vulnerabili per dipendenza da fonti fossili e dove le bollette sono tra le più care. Lo dicono i dati del nuovo report di Legambiente "Il prezzo della dipendenza" - diffuso oggi nel giorno d'apertura della Conferenza internazionale di Santa Marta, in Colombia sulla transizione dai combustibili fossili, e a 40 anni dalla tragedia di Cernobyl - che fotografa "un'Italia in grande difficoltà energetica" rispetto a Spagna, Germania, Olanda e Francia. L'Italia, spiega l'associazione ambientalista, "importa il 95% del gas fossile e il 91% del petrolio che consuma. Tra i suoi principali fornitori ci sono paesi come Algeria (23.🔗 Leggi su Lanazione.it

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