Palermo si conferma la città più inquinate d’Italia, con livelli di smog che superano ancora i limiti consentiti. La situazione non migliora abbastanza: nel 2025 sono 13 le città che hanno superato i limiti giornalieri di polveri sottili, contro le 25 del 2024. Messina, invece, si piazza tra le più “pulite”, con livelli di inquinamento più bassi rispetto ad altre grandi città. La tendenza generale mostra un leggero calo delle concentrazioni di smog, ma ancora troppo lentamente per ridurre davvero il problema.

Lo smog nelle città italiane diminuisce, ma non abbastanza da cambiare davvero rotta. Nel 2025 sono scese a 13 le città che hanno superato i limiti giornalieri di polveri sottili Pm10 (50 microgrammi per metro cubo per un massimo di 35 giorni all’anno) contro i 25 del 2024, i 18 del 2023 e i 29 del 2022. Quello del 2025 è dunque uno dei bilanci più positivi degli ultimi anni. Palermo ha la maglia nera, seguita da Milano, Napoli e Ragusa. È la fotografia dello stato della qualità dell’aria nei capoluoghi di provincia italiani contenuta nel nuovo rapporto “Mal’Aria di città 2026” di Legambiente. Il 2025, in termini di superamenti giornalieri della media di 50 microgrammi per metro cubo previsti dalla legge per un massimo di 35 giorni nell’anno solare per le polveri sottili (Pm10), per quanto sia uno dei più positivi degli ultimi anni, vede 13 città che hanno superato il limite di legge con almeno una delle centraline di monitoraggio ufficiali dell’Arpa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Report smog Legambiente: Palermo maglia nera, mentre Messina è tra le più “pulite”

Approfondimenti su Palermo Messina

La qualità dell’aria a Verona rimane preoccupante.

Messina si distingue in Sicilia come una delle città con i livelli di polveri sottili più bassi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Palermo Messina

Argomenti discussi: Inquinamento: nel 2025 maglia nera a Palermo, seguono Milano e Napoli; Mal’Aria di città 2026: i nuovi dati del report; Report Mal’aria di Città 2026; Sicilia soffocata dallo smog: Palermo e Ragusa tra le città più inquinate secondo il rapporto ''Mal'Aria di città 2026'' di Legambiente.

Report smog Legambiente: Palermo maglia nera, mentre Messina è tra le più puliteLimiti superati 89 giorni nel 2025. Seguono Ragusa, Catania e Siracusa. Legambiente: migliora il quadro nazionale, solo 13 città fuorilegge nel 2025, ma gli obiettivi del 2030 ancora lontani ... msn.com

Che aria tira a Palermo? Lo smog fa ancora paura: ecco quali sono le tre zone più inquinateL'Arpa Sicilia corregge un dato del report di Legambiente relativo al 2025: il capoluogo non è maglia nera in Italia per le polveri sottili, ma è tra le 13 città che superano le soglie consentite. All ... palermotoday.it

Il capoluogo siciliano registra 89 giorni oltre il limite di PM10, superando storiche "regine" dello smog come Milano e Napoli. Il rapporto Legambiente fotografa un'Italia che migliora, ma troppo lentamente per centrare gli obiettivi europei del 2030 facebook

#Tg2000 - #Smog, 25 città oltre i limiti di #polverisottili #9febbraio #Tv2000 #Ambiente #Inquinamento @Legambiente @tg2000it x.com