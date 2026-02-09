Report di Legambiente sulla qualità dell' aria Verona maglia nera in Veneto | è la città più lontana dai limiti 2030

La qualità dell’aria a Verona rimane preoccupante. Secondo il report di Legambiente, la città si conferma quella più distante dai limiti previsti per il 2030 in Veneto. Nonostante qualche miglioramento, l’aria nelle strade di Verona continua a essere al di sopra dei livelli raccomandati, e il Comune dovrà fare di più per raggiungere gli obiettivi europei.

“Mal’Aria di città” 2026 fotografa un Veneto che migliora, ma che resta ancora distante dagli obiettivi fissati per il 2030 dalla nuova direttiva europea sulla qualità dell’aria. L'ultimo report di Legambiente evidenzia un quadro fatto di progressi reali e criticità persistenti: diminuiscono i.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Verona Maggiapoli

Frosinone mostra segnali di miglioramento sulla qualità dell’aria nel 2025, dopo un 2024 terrible per lo smog.

Nel 2025, l’Italia registra un miglioramento della qualità dell’aria.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Verona Maggiapoli

Argomenti discussi: Olimpiadi 2026: Persa grande occasione su sostenibilità.; L’80 per cento dei rifiuti dispersi tra spiagge e parchi italiani è plastica tradizionale. Legambiente:...; Zone umide, l’Italia quarta in Europa; Bici e moto in città: il report ANCMA e Legambiente che racconta luci e ombre della mobilità urbana.

Report di Legambiente sulla qualità dell'aria, Verona maglia nera in Veneto: è la città più lontana dai limiti 2030Nel report Mal’Aria di città 2026 la città scaligera guida la classifica dei superamenti di PM10 e dovrà tagliare fino al 42% le polveri sottili per rientrare nei nuovi standard europei ... veronasera.it

Report Mal’aria di Legambiente: Calabria fuori dalla black list ma Vibo e Crotone restano osservate specialiLamezia Terme – Lo smog nelle città italiane diminuisce e nel 2025 nessun capoluogo calabrese ha registrato i record di polveri sottili che – invece – hanno consegnato la maglia nera a diverse città i ... lametino.it

Legambiente Sicilia premia Enna per la qualità della raccolta differenziata x.com

Raccolta differenziata a rilento a Spoleto: negativi i dati raccolti da Legambiente Umbria, che avverte: 'Frazione organica di bassa qualità'. Fanalino di coda la Valnerina facebook