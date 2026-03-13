Tutela dell' acqua Legambiente Avellino organizza un laboratorio per bambini e bambine

Legambiente Avellino - Alveare ha annunciato un laboratorio creativo dedicato alla tutela dell'acqua, rivolto a bambini e bambine. L'evento si svolgerà domenica 22 marzo alle 16 e invita i più giovani a partecipare per conoscere l'importanza della risorsa idrica attraverso attività pratiche. La iniziativa mira a sensibilizzare i partecipanti sulla tutela dell'acqua.

Legambiente Avellino - Alveare invita bambini e bambine a partecipare a un laboratorio creativo dedicato alla tutela della risorsa idrica, che si terrà domenica 22 marzo alle 16.00 presso il Museo M.I.R.A. (Museo Irpino delle Radici Aumentate), situato in via Antonio De Curtis a Mercogliano (AV). L’evento è pensato per sensibilizzare le più giovani generazioni sull’importanza dell’acqua come bene prezioso. Oltre al laboratorio, i partecipanti avranno la possibilità di effettuare una visita guidata al Museo M.I.R.A., un luogo dedicato alla valorizzazione delle radici culturali e ambientali del Parco regionale del Partenio. Per prendere parte all’evento è necessario prenotarsi all'apposito form per assicurarsi un posto a questa esperienza unica, che unisce creatività, educazione ambientale e scoperta del patrimonio locale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

