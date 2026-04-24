Legalità e giovani Istituzioni in cattedra

Oggi al teatro sociale di Novafeltria si svolge un incontro tra studenti e rappresentanti delle istituzioni, previsto dalle 10 alle 12. L’obiettivo è affrontare temi legati alla legalità, alla giustizia, alla sicurezza e alle responsabilità dei giovani. L’iniziativa coinvolge diverse figure istituzionali che dialogano con gli studenti su questioni legate al rispetto delle regole e alla vita civica. L’evento si inserisce in un percorso di confronto e sensibilizzazione sulla legalità.

Il tema della legalità e il mondo dei giovani. È questo il cuore dell’incontro in programma oggi, dalle 10 alle 12, al teatro sociale di Novafeltria, dove studenti e istituzioni si troveranno faccia a faccia per discutere di giustizia, sicurezza e responsabilità. L’iniziativa, organizzata dall’istituto ’ Tonino Guerra ’, porterà sul palco voci autorevoli: il sostituto procuratore Davide Ercolani, il sostituto commissario della polizia di Stato Luciano Baglioni e lo speaker e voice over Francesco Vignali. Gli studenti avranno l’occasione di ascoltare chi ogni giorno lavora sul campo, tra indagini, prevenzione e contrasto ai reati, entrando nel vivo del funzionamento della giustizia e delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Impedir a los jóvenes acceder a la vivienda es una forma astuta de suprimir la propiedad en el sXXI

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