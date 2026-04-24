Recentemente, i leader populisti in Europa hanno incontrato difficoltà nelle elezioni, con alcuni che hanno visto ridursi il loro sostegno. Un politologo ha analizzato le sfide affrontate da figure di rilievo in paesi come Ungheria e Italia, evidenziando come le dinamiche politiche siano cambiate rispetto a periodi precedenti. Questa tendenza si lega anche agli effetti di un certo stile di leadership, spesso associato a figure internazionali di grande visibilità.

? Cosa sapere Il politologo Müller analizza le difficoltà elettorali di Orbán in Ungheria e Meloni in Italia.. L'eccessiva vicinanza a Trump danneggia l'immagine dei leader populisti presso l'elettorato europeo.. Müller analizza le recenti sconfitte elettorali di Orbán in Ungheria e Meloni in Italia, collegando le difficoltà dei leader populisti al rischio di un distacco dagli elettori che percepiscono una pericolosa vicinanza a Trump. Il politologo Müller, esperto di teoria politica presso l’Università di Princeton con un passato accademico tra Berlino e Oxford, ha fornito una riflessione profonda sulla dinamica delle forze conservatrici....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’effetto Trump: perché i leader populisti perdono terreno in Europa

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