Sánchez dice che l’Europa ha bisogno di migranti per crescere e affrontare il calo demografico. Il premier spagnolo respinge le critiche dei populisti e sottolinea che il modello spagnolo può gestire l’immigrazione senza problemi.

Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha lanciato una sfida diretta ai venti populisti e nazionalisti che soffiano sull’Europa, affermando che l’Occidente, e in particolare il suo Paese, non solo può gestire l’afflusso di migranti, ma che ne ha profondamente bisogno. Una dichiarazione che, nel contesto politico attuale, si configura come un atto di coraggio e una netta contrapposizione a narrazioni che dipingono l’immigrazione come una minaccia esistenziale per la stabilità e l’identità delle nazioni. L’affermazione, resa pubblica in data odierna, 7 febbraio 2026, non è una mera operazione di comunicazione politica, ma una risposta ponderata a quelle forze che vedono nel fenomeno migratorio un problema da risolvere con misure restrittive e chiusure ermetiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Pedro Sánchez

La Spagna ha deciso di regolarizzare 500 mila migranti, sfidando le linee guida dell’Unione Europea.

L'Italia che immagina Elly Schlein si ispira al modello spagnolo di Pedro Sánchez, ma i recenti fallimenti di Macron, dei socialisti francesi, dei laburisti inglesi e dei socialdemocratici tedeschi mettono in discussione questa prospettiva.

Ultime notizie su Pedro Sánchez

