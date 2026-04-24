Nel 2013, un attore ha deciso di non interpretare ruoli femminili nel cast di Saturday Night Live, una decisione che ha avuto ripercussioni sul team della trasmissione. Questa scelta ha portato a cambiamenti nelle selezioni del cast e ha influenzato le dinamiche interne dello show. La decisione è stata resa nota pubblicamente e ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori. La vicenda è diventata nota come l’effetto Kenan.

? Cosa sapere Nel 2013 Kenan Thompson rifiuta di interpretare personaggi femminili nel cast di Saturday Night Live.. La scelta ha favorito l'ingresso di comiche nere come Sasheer Zamata e Leslie Jones.. Nel 2013, Kenan Thompson ha tracciato un confine netto sulla produzione di Saturday Night Live rifiutando di interpretare personaggi femminili, una scelta che dodici anni dopo si è rivelata il catalizzatore per l’ascesa di numerose comiche nere. L’attore, pilastro dello storico show televisivo sin dal 2003, aveva precedentemente utilizzato la propria capacità espressiva per parodiare figure pubbliche come Jennifer Hudson e Maya Angelou attraverso l’uso del travestimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’effetto Kenan: come un rifiuto ha rivoluzionato il cast di SNL

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