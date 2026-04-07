Leonardo Santi | il secolo di chi ha rivoluzionato l’oncologia a Genova

Il professor Leonardo Santi ha compiuto cento anni e ha contribuito in modo significativo alla medicina a Genova. Ha fondato l’Istituto scientifico per la cura dei tumori, un centro dedicato alla ricerca e al trattamento dei tumori. La sua opera ha influenzato l’oncologia nella città, lasciando un’eredità duratura nel settore medico locale.

Il professor Leonardo Santi celebra il traguardo dei cent’anni, lasciando un’eredità fondamentale per la medicina genovese attraverso la fondazione dell’Ist, l’Istituto scientifico per la cura dei tumori. L’opera di Santi, che ha vissuto un’esperienza straordinaria come giovanissimo partigiano prima di dedicarsi alla scienza e all’oncologia, ha trasformato l’ospedale San Martino in un polo di riferimento. All’interno di questo spazio, definito come un luogo dove convivono sofferenza e speranza, è nata una struttura capace di cambiare radicalmente l’assistenza ai malati. La genesi di questa istituzione risale al 1978, anno in cui Santi ha dato vita all’Ist superando ostacoli legati a gelosie e opposizioni interne. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Leonardo Santi: il secolo di chi ha rivoluzionato l’oncologia a Genova Mezzo secolo di oncologia medica in Italia, il francobollo e 300 molecoleDal bisturi ai farmaci: l’oncologia medica negli ultimi 50 anni in Italia ha rivoluzionato il trattamento del cancro, grazie all’arrivo di oltre 300... Leggi anche: Chi è l’uomo invisibile di Milano-Cortina 2026? Tutto quello che devi sapere su di lui e sul perché ha rivoluzionato le Olimpiadi Si parla di: Leonardo Santi, i 100 anni del fondatore dell’Ist: Una vita dedicata ai pazienti. Leonardo Santi, i 100 anni del fondatore dell’Ist: Una vita dedicata ai pazientiGenova – «Per i miei cento anni vorrei un regalo: vedere più in basso, nel cuore pulsante dell’ospedale San Martino, la scultura di Arnaldo Pomodoro che oggi si trova davanti al Centro di ... ilsecoloxix.it Il professor Leonardo Santi compie 100 anni, a Genova ha fondato l'Istituto tumori e il Centro biotecnologie avanzateIl professor Leonardo Santi compie oggi 100 anni. Ha fatto molto per una città, Genova, che lui, pisano di nascita, riconosce a tutti ... telenord.it