Negli ultimi trent’anni l’economia italiana ha registrato una crescita molto lenta, con valori che si sono avvicinati allo zero per cento. Questa situazione è stata influenzata da decisioni di governi e imprese, che non hanno riuscito a rilanciare efficacemente la produzione e la produttività. La stagnazione si è protratta nel tempo, creando un quadro di difficoltà economiche persistenti. La questione viene spesso descritta come una combinazione di problemi seri e di atteggiamenti che hanno frenato lo sviluppo.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. La tragedia dell’economia italiana è che per l’ignavia di governi e imprese la crescita della produzione e della produttività da tre decenni abbia superato a stento lo “zero per cento l’anno”. Si sfiora il dramma, ma altresì il grottesco, per il rischio di recessione e di inflazione. Rischio sorto dal conflitto acceso in Oriente dagli Stati Uniti e da Israele. Il conflitto, dall’esito tuttora incerto, ha innescato con effetti sia immediati sia ritardati pesanti ripercussioni sull’attività economica internazionale. Di fronte a tanta follia e a un rischio siffatto l’Europa difetta di una strategia sul terreno della politica monetaria e della politica di bilancio.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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