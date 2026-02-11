Alba Parietti commenta lo scandalo Epstein e l’ipotesi grazia di Trump | Il dramma diventa farsa

Alba Parietti torna a parlare dello scandalo Epstein e dell’ipotesi di grazia di Trump. La showgirl commenta sui social, definendo il caso “un dramma che diventa farsa” e criticando le recenti rivelazioni sui nuovi file che stanno facendo discutere molto.

Alba Parietti ancora una volta prende posizione su un tema di attualità. Oggi, mercoledì 11 febbraio, sui suoi canali social si è occupata dello Scandalo Epstein dopo che la recente diffusione di nuovi file sta avendo importanti ripercussioni. La torinese si è soffermata su Ghislaine Maxwell, per decenni compagna e collaboratrice di Jeffrey Epstein, che avrebbe avuto un ruolo centrale nel reclutare e istruire le giovani vittime degli abusi. "Ci sono in questi file che misteriosamente vengono fuori ora, nonostante fossero a disposizione dei servizi da molto di più, alcuni nomi che vengono occultati e altri no.🔗 Leggi su Torinotoday.it

