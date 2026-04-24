Lecco sala piena per Steinmann | Ecco come la propaganda trasforma la realtà delle guerre in Medio Oriente e Ucraina

A Lecco, nella sala Ticozzi, si è svolto un incontro pubblico dedicato al tema della guerra e dell'informazione, con una partecipazione numerosa duranta circa un'ora e mezza. La discussione si è concentrata su come la propaganda possa influenzare la percezione delle situazioni di conflitto in Medio Oriente e in Ucraina, attirando un pubblico attento e coinvolto. L'evento ha visto interventi e riflessioni su questo argomento di attualità.

La Sala Ticozzi di Lecco ha ospitato, giovedì sera, un partecipato incontro pubblico su guerra e informazione che ha tenuto la platea per un'ora e mezza senza un momento di distrazione. Relatore principale e ospite d'onore Luca Steinmann, giornalista e analista geopolitico italo-svizzero tra i.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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