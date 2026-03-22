Il Papa Leone XIV ha nuovamente fatto un appello affinché si ponga fine alle ostilità in Medio Oriente, sottolineando che le guerre rappresentano uno scandalo per tutta l’umanità. In una dichiarazione pubblica, ha invitato le parti coinvolte a sospendere le violenze e a trovare una soluzione pacifica. L’appello arriva in un momento di tensioni crescenti nella regione.

Papa Leone XIV è tornato a lanciare un appello per la pace, chiedendo che cessino le ostilità nelle aree del mondo segnate dalla guerra e dalla violenza. Al termine dell’Angelus in piazza San Pietro, il Pontefice ha detto di seguire «con sgomento» la situazione in Medio Oriente e in altre regioni lacerate dai conflitti. L’appello del Papa per il Medio Oriente «Non possiamo rimanere in silenzio di fronte alla sofferenza di così tante persone, vittime inermi di questi conflitti. Ciò che li ferisce, ferisce l’intera umanità», ha affermato Papa Leone XIV, tornando a sollecitare una presa di coscienza davanti al dolore provocato dalle guerre. “Si aprano cammini di pace” Il Pontefice ha definito la morte e la sofferenza causate dai conflitti «uno scandalo per tutta la famiglia umana e un grido al cospetto di Dio». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - “Le guerre sono uno scandalo per tutta l’umanità”, Papa Leone chiede la fine delle ostilità in Medio Oriente

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EWTN Italia. . "IN DIRETTA da Piazza San Pietro | Trasmettiamo l'Angelus recitato da Papa Leone XIV. Scrivi tra i commenti le tue intenzioni di preghiera. Credit: Vatican Media" facebook

1) papa Leone non nomina direttamente Trump, ma Trump risponde negativamente all'appello di Leone per un cessate il fuoco enumerando i successi delle campagna militare (ignorando Libano, West Bank etc.) 2) hanno fatto molto più rumore sui media inte x.com