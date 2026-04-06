Compositori in fuga ensemble mobili esecuzioni in esilio | la musica nel tempo buio delle guerre dall’Ucraina al Medio Oriente

Negli ultimi quattro anni, nei festival europei, la musica ha attraversato scenari di conflitto, diventando un elemento che supera i confini geografici. Compositori sono stati costretti a lasciare le proprie terre, ensemble si sono spostati in modo mobile e le esecuzioni si sono svolte in esilio, riflettendo le tensioni e le guerre che coinvolgono regioni come l’Ucraina e il Medio Oriente. In questi contesti, la musica si presenta come un filo che unisce e resiste alle divisioni.

C’è un momento, nei festival europei degli ultimi quattro anni, in cui la geografia smette di essere un dato e diventa una variabile. Accade quando, leggendo un programma, i nomi dei compositori non coincidono più con le città che li ospitano: autori ucraini in residenza nei Paesi baltici, ensemble russi dissidenti attivi nel Caucaso, prime assolute nate da commissioni condivise tra più paesi. Dopo il 2022, la musica colta dell’Europa orientale ha iniziato a funzionare come una rete mobile. E i dati lo confermano. Secondo rilevazioni di network come l’ European Composer and Songwriter Alliance e circuiti di programmazione contemporanea, tra il 2022 e il 2024 oltre il 35% delle nuove commissioni nell’ Europa nord-orientale ha coinvolto compositori ucraini o artisti in diaspora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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