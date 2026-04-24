A Lecco, Carlo Piazza, candidato della Lega, ha criticato l’amministrazione comunale per come ha gestito le questioni legate alla sicurezza e alla nuova sede di una moschea. In particolare, Piazza si è soffermato sulla mancanza di consultazioni pubbliche riguardo alla localizzazione dell’edificio religioso e ha sottolineato che la sicurezza si percepisce meglio a livello della stazione. La discussione si inserisce nel quadro delle tensioni politiche locali.

? Cosa sapere Carlo Piazza attacca il PD a Lecco per la gestione della sicurezza e della moschea.. Il capolista Lega contesta l'amministrazione per la mancata consultazione pubblica sulla nuova sede religiosa.. Carlo Piazza, capolista della Lega a Lecco, ha lanciato un attacco frontale contro il Partito Democratico in risposta agli insulti rivolti a Nousaiba Samti, ribaltando le accuse di razzismo e classismo mosse ai 32 candidati della Lega Lombarda. La tensione politica nella città lecchese si è accesa dopo che la politica della Lega ha espresso una ferma solidarietà verso la Samti, condannando senza esitazioni le offese personali e le discriminazioni subite.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecco, Piazza sfida il PD: “La sicurezza si vede alla stazione

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