Sicurezza cittadini ancora in piazza | Esasperati da spaccio e violenza Presidio davanti alla stazione

I residenti di piazza Dante scendono di nuovo in strada per chiedere più sicurezza. Questa volta si sono riuniti davanti alla stazione ferroviaria, stanchi di urla, litigi, spaccio e violenza che si ripetono giorno e notte. Il comitato ’Modena Merita di Più’ ha chiamato la gente a partecipare a un presidio pubblico, previsto per sabato 21 febbraio alle 12, proprio davanti all’ingresso principale della stazione. La città sembra non trovare pace e i cittadini vogliono risposte concrete.

"Residenti esasperati da urla, litigi, spaccio e violenza a ogni ora del giorno e della notte". È questo il quadro denunciato dal comitato promotore 'Modena Merita di Più', che invita la cittadinanza a partecipare a un presidio pubblico per la sicurezza in programma sabato 21 febbraio alle ore 12 con ritrovo davanti all'ingresso principale della stazione ferroviaria di Modena, in piazza Dante. L'iniziativa nasce per accendere i riflettori su una vasta area della città – dalla stazione dei treni al sottopasso Maserati, dal cavalcavia Mazzoni ai Giardini Ducali – che i cittadini definiscono ormai "un quartiere in ostaggio", dove muoversi a piedi in sicurezza è diventato sempre più difficile, soprattutto nelle ore serali.

