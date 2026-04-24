Lecco chiusa la moschea abusiva di Costa Masnaga

A Costa Masnaga, la moschea abusiva è stata ufficialmente chiusa, dopo 26 anni di controversie tra i residenti e le autorità comunali. I sigilli sono stati applicati questa settimana, segnando la fine di una lunga serie di negoziati e contestazioni riguardanti l’edificio. La vicenda ha coinvolto diverse interlocuzioni tra le parti e ha attirato l’attenzione della comunità locale.

I sigilli sono scattati dopo 26 anni di guerra burocratica con il Comune e di proteste da parte dei residenti. Sono dovute intervenire le forze dell'ordine per far chiudere la moschea abusiva di Costa Masnaga, in provincia di Lecco.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Lecco, chiusa la moschea abusiva di Costa Masnaga Notizie correlate Leggi anche: Sgomberata la moschea abusiva di Costa Masnaga. Questa volta nessuna resistenza (né bambini o anziani) Blitz all’alba in via Cadorna: polizia e carabinieri liberano la moschea di Costa MasnagaIl mattino di mercoledì 22 aprile ha segnato la conclusione di una vicenda che dura da oltre un quarto di secolo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sgomberata la moschea di Costa Masnaga; Sgomberata la moschea abusiva di Costa Masnaga. Questa volta nessuna resistenza (né bambini o anziani); Costa, moschea sgomberata: la nota di Piazza e Molteni. Blitz all’alba in via Cadorna: polizia e carabinieri liberano la moschea di Costa MasnagaDopo il fallimento del 2025, un massiccio intervento di polizia e carabinieri mette fine a un contenzioso ventennale: l'ex opificio di via Cadorna torna al Comune e diventerà sede della Protezione Civ ... leccotoday.it Costa: sgomberato lo stabile di Via Cadorna adibito da tempo a moscheaSgomberato l'edificio di Via Cadorna 8 a Costa Masnaga sede dell’associazione La Speranza, utilizzato come luogo di diffusione della ... casateonline.it Basket, A2 femminile: per il Jolly Libertas partono le semifinali playoffs Appuntamento questo sabato alle ore 20.30 al palazzetto di Costa Masnaga per gara 1 Foto Samuele Messerini/Jolly https://www.losservatore.com/2026/04/24/appuntamento-questo-sa - facebook.com facebook Dopo oltre vent’anni di illegalità e cause vinte dal Comune al Tar, al Consiglio di Stato e pure in Cassazione, la #moschea abusiva di Costa Masnaga (Lecco) è stata finalmente sgomberata. Era un ex opificio trasformato in luogo di culto senza alcuna autorizz x.com