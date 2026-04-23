La moschea abusiva situata in via Luigi Cadorna a Costa Masnaga è stata oggetto di sgombero. L’edificio, utilizzato come luogo di culto dai membri dell’associazione La Speranza, è stato chiuso nelle ultime ore. A differenza di precedenti interventi, questa operazione si è svolta senza resistenze da parte di nessuno, inclusi bambini e anziani presenti nell’edificio.

Costa Masnaga (Lecco) – La moschea abusiva di Costa Masnaga è stata sgomberata. L’edificio comunale di via Luigi Cadorna, trasformato in moschea dai fedeli musulmani dell’associazione La Speranza, è chiuso. Ieri mattina all’alba poliziotti e carabinieri in assetto antisommossa hanno circondato l’immobile e consentito all’ufficiale giudiziario incaricato di riprenderne possesso e restituirlo ai cittadini di Costa Masnaga a cui appartiene. “Il Comune è rientrato in possesso dell’immobile”, annuncia senza aggiungere altro la sindaca Sabina Panzeri. All’interno non c’era nessuno. La scorsa estate un primo tentativo di sgombero era fallito: all’interno dello stabile, diventato impropriamente un luogo di culto, c’erano troppi bambini e anziani, radunati apposta per impedire l’operazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sgomberata la moschea abusiva di Costa Masnaga. Questa volta nessuna resistenza (né bambini o anziani)

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