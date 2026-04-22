Blitz all’alba in via Cadorna | polizia e carabinieri liberano la moschea di Costa Masnaga

Alle prime luci del giorno di mercoledì 22 aprile, forze dell'ordine hanno effettuato un intervento in via Cadorna, coinvolgendo polizia e carabinieri. L’operazione ha portato alla liberazione di una moschea situata a Costa Masnaga, chiusa da tempo. La vicenda, iniziata più di venticinque anni fa, si è conclusa con questa azione di sgombero, che ha coinvolto diverse forze di sicurezza.

Il mattino di mercoledì 22 aprile ha segnato la conclusione di una vicenda che dura da oltre un quarto di secolo. A Costa Masnaga, nel cuore della Brianza lecchese, il Comune è rientrato in possesso dell'immobile di via Cadorna 8, per anni utilizzato dall'associazione La Speranza come luogo di.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Blitz all’alba di carabinieri e polizia, operazione anticamorra a ScampiaDall’alba è in corso una operazione anticamorra congiunta della Polizia di Stato e dei Carabinieri nel quartiere di Scampia, a Napoli. Leggi anche: Presidio di Forza Nuova contro la "moschea": pattuglie di carabinieri, digos e polizia