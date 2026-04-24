Lecce postino travolto sul marciapiede da un' auto | è in Rianimazione

A Lecce, un postino di 53 anni è stato investito da un'auto mentre si trovava sul marciapiede, a seguito di un incidente che ha portato a un impatto violento. L'uomo è stato portato in ospedale e ora si trova in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica da parte delle forze dell’ordine.

Un impatto violento dopo una sequenza rocambolesca innescata da un incidente: un postino di 53 anni è ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dell’ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, dopo essere stato investito da una vettura mentre si trovava sul marciapiede di via Gentile a Lecce. La dinamica e le eventuali responsabilità dell'incidente, avvenuto in una zona centrale della città, sono ora al vaglio degli agenti della polizia locale. Secondo le prime ricostruzioni raccolte sul luogo del sinistro, all’incrocio tra via Campania e via Gentile, un automobilista di 55 anni stava percorrendo la prima arteria e si accingeva a immettersi su via Gentile in direzione di via San Lazzaro.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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