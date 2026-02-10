Avigliana bambino di 11 anni investito in via Moncenisio | condizioni critiche al Regina Margherita

Questa sera ad Avigliana un bambino di 11 anni è stato investito in via Moncenisio. L’incidente è avvenuto in pieno centro a Drubiaglio, frazione del paese. Le sue condizioni sono gravi, è stato trasportato d’urgenza al Regina Margherita di Torino. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente, mentre i genitori sono sotto shock. La comunità si stringe attorno alla famiglia del bambino, ancora in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni.

L'incidente: un bambino investito nella prima serata di Avigliana. Lunedì 9 febbraio 2026, una tranquilla serata di inizio settimana si trasforma in tragedia a Drubiaglio, frazione di Avigliana (Torino). Intorno alle 20, in via Moncenisio 122, un ragazzino di 11 anni viene investito da un'auto mentre attraversa la strada. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino sarebbe stato sbalzato sull'asfalto, riportando traumi immediati e gravi. L'automobilista, sconvolto dall'accaduto, si è fermato immediatamente a soccorrerlo e ha allertato il 118. Sul posto sono arrivate due ambulanze e l'elicottero del Servizio regionale di elisoccorso, che hanno trasportato il giovane all'ospedale Regina Margherita di Torino in codice rosso.

