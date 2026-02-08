Milan la crescita di Nkunku | cinque gol nelle ultime sei partite Una particolarità da non sottovalutare

Da quando è arrivato al Milan, Nkunku sta dimostrando di essere una pedina fondamentale. In appena sei partite, ha segnato cinque gol, contribuendo in modo decisivo ai risultati della squadra. I nuovi acquisti stanno portando effetti concreti e il francese sembra aver trovato il suo ritmo, diventando uno dei protagonisti di questa fase della stagione.

'La Gazzetta dello Sport' ha parlato dei movimenti di mercato chiusi dal Milan sia in estate che a gennaio. Secondo la rosea grazie agli ultimi arrivi la squadra avrebbe cambiato marcia con gli investimenti che avrebbero ripagato in punti e fiducia. Per il quotidiano grande merito va a Massimiliano Allegri che avrebbe massimizzato il materiale a sua disposizione. Nelle ultime otto partite sono stati dieci i gol arrivati direttamente dal mercato: 5 di Nkunku, 3 di Rabiot, uno a testa per De Winter e Fullkrug.

