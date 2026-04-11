Il Milan crolla a San Siro | l’Udinese vince 3-0 Show di Zaniolo e fischi per Leao

Il Milan ha subito una sconfitta casalinga contro l’Udinese con il risultato di 3-0. La partita si è svolta allo stadio di San Siro, dove i padroni di casa hanno mostrato molte difficoltà, subendo le tre reti che hanno deciso il match. Durante l’incontro, sono stati fischiati alcuni giocatori, tra cui il capitano. La squadra di allenatore ha affrontato il secondo ko consecutivo, dopo quello rimediato in trasferta contro il Napoli.

Il Milan crolla a San Siro e vede sgretolarsi le ambizioni di alta classifica. Il 3-0 subito contro l’ Udinese è una sconfitta pesante nel punteggio ma anche il segnale evidente di un momento complicato per la squadra di Massimiliano Allegri, al secondo ko consecutivo dopo quello di Napoli. La partita si decide già nel primo tempo, con i friulani avanti al 27’ grazie all’autogol di Bartesaghi su cross di Atta e poi capaci di raddoppiare dieci minuti dopo con Ekkelenkamp, di testa su assist di Zaniolo. Nella ripresa arriva anche il terzo colpo, ancora firmato da Atta al 71’, con un rasoterra che sorprende Maignan sul primo palo. Ma più della cronaca, a pesare è la sensazione di impotenza dei rossoneri, incapaci di reagire davvero e accompagnati dai fischi del Meazza, indirizzati in particolare a Leao al momento della sostituzione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Milan crolla a San Siro: l’Udinese vince 3-0. Show di Zaniolo e fischi per Leao Milan-Udinese 0-3, pioggia di fischi per Leao: San Siro non ha gradito la prestazione del numero 10Pioggia di fischi per Rafael Leao nella sfida della 32ª giornata di Serie A tra Milan e Udinese. Leggi anche: Milan-Udinese 0-2 (45?): balla la difesa rossonera con il 4-3-3. Fischi da San Siro