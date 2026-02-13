Milan la gara di Pisa è da non sbagliare Contatti per McKennie Nel mirino un talento del Real Madrid

Il Milan si prepara a sfidare il Pisa domani, un match cruciale per mantenere il ritmo in campionato, dopo che le ultime prestazioni hanno sollevato dubbi tra i tifosi. La società sta cercando di rafforzare la squadra: ci sono contatti avanzati per portare a Milano Weston McKennie, mentre si lavora anche su un giovane talento del Real Madrid che potrebbe arrivare in prestito. La giornata di oggi ha portato anche aggiornamenti sui rinnovi di contratto di due difensori chiave, che hanno firmato nuovi accordi fino al 2028.

Nella giornata di oggi, venerdì 13 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri, impegnato questa sera alle 20:45, contro il Pisa Oscar Hiljemark. Non solo campo con le ultime di formazione in vista della 25^ giornata di Serie A. Anche tanto mercato con diversi nomi a sorpresa per il prossimo giugno, ma non solo. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Come detto, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo questa sera dopo un turno di Serie A in cui non ha giocato. Ad aspettare i rossoneri ci sarà il Pisa del neo tecnico Oscar Hiljemark, pronto a fare un altro sgambetto al Diavolo dopo quello del match d'andata (guidati al tempo da Alberto Gilardino). Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l'obiettivo è un difensore del Real Madrid! Il Milan ha messo gli occhi su un giovane difensore del Real Madrid, nato nel 2006, perché cerca una soluzione per rafforzare la linea difensiva. Mercato Milan, nuovo assalto al Real Madrid: dopo Modric nel mirino c'è un nuovo calciatore Il mercato del Milan si intensifica con un nuovo interesse verso il Real Madrid.

