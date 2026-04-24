Le vittime filmano la rapina Due nei guai

Due persone sono state messe sotto indagine dopo aver filmato una rapina in corso. Le vittime hanno utilizzato il telefonino per registrare l’aggressione che stavano subendo, consegnando poi le immagini alle forze dell’ordine. Le registrazioni sono state cruciali per le indagini, che proseguono per identificare altri possibili coinvolti. La rapina si è verificata in un’area pubblica e le autorità stanno analizzando i materiali raccolti.

Con il telefonino ha ripreso l’aggressione che stava subendo. E quelle immagini, fornite alla polizia di Stato e analizzate insieme ai filmati della videosorveglianza, hanno portato a identificare i presunti responsabili, due giovani di 19 e 24 anni, già con precedenti, ora denunciati alla Procura per rapina e lesioni aggravate. Nell’aggressione proprio alla vittima che ha avuto la prontezza di immortalare tutto nel video era stata anche strappata una collanina d’oro durante il pestaggio. L’esito delle indagini, reso noto dalla Questura di Pavia, è relativo alla rapina della notte tra venerdì 10 e sabato 11 aprile nella centralissima piazza della Vittoria.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le vittime filmano la rapina. Due nei guai Notizie correlate Spray al peperoncino in discoteca per rubare la collana a un ragazzo, 24enne nei guai per rapinaFirenze, 15 marzo 2026 – Intervento della polizia questa notte, poco prima delle 2, alla discoteca Tenax di Firenze, in via Pratese, dove è stato... Tentata rapina in centro, arrestato 18enne, le vittime due agenti fuori servizioTentano una rapina nel cuore del centro storico, ma scelgono le vittime sbagliate: tra i tre uomini avvicinati c’erano infatti un agente della... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Le vittime filmano la rapina. Due nei guai; La prendono a calci, le sputano addosso e filmano tutto: il branco di Giardino pubblico ha le ore contate; Furti in centro Como: denunciati due giovani stranieri. Tram deragliato a Milano: Ferdinando e Johnson, le due vittime della tragedia di Porta VeneziaIl tram 9 che deraglia, l’impatto contro la vetrina di un ristorante giapponese, le urla, le ambulanze. Due le vittime del tragico incidente in via Vittorio Veneto di venerdì 27 febbraio. Ferdinando ... affaritaliani.it Dritto e rovescio. . Sandra percepisce 600 euro di reversibilità e paga 400 euro di affitto: "Se non fosse per i miei due figli, io sarei sotto un ponte" #drittoerovescio - facebook.com facebook Da uno possono diventare due: #Massara era troppo legato a #Ranieri, vedremo gli sviluppi definitivi x.com