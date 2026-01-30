Bridgerton 4 | perché le vere protagoniste della stagione sono le donne

La quarta stagione di Bridgerton è appena arrivata su Netflix con i primi quattro episodi. La serie torna al centro dell’attenzione, ma questa volta sono le donne a prendere il comando. La seconda parte, prevista per il 26 febbraio, sta già facendo salire l’attesa tra i fan.

SOPHIE BAEK Nonostante un’infanzia difficile, il lutto dei genitori e un’adolescenza passata al servizio della matrigna, Sophie non rinuncia al sogno. Per una notte rischia tutto e si concede una fuga segreta, indossando i panni della misteriosa dama d’argento al ballo. Mentre Benedict le insegna qualche passo, lei socchiude gli occhi e confessa di voler congelare quell’istante nella memoria, per potervi tornare ogni volta che ne avrà bisogno, come motore per affrontare di nuovo la realtà. In un mondo che corre veloce, diviso tra dolori del passato e ansia per il futuro, Sophie ci insegna il valore di restare nel presente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Approfondimenti su Bridgerton 4

Le grandi città nelle serie TV assumono un ruolo centrale, diventando vere protagoniste che influenzano trama e atmosfera.

