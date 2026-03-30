Per la primavera 2026, si prevede che le unghie effetto vetro diventeranno una delle tendenze più in voga nel mondo della bellezza. Dopo le mode della glass skin e dei capelli in stile vetro, anche le unghie si sono fatte notare per questa finitura luminosa e raffinata, già molto apprezzata su Pinterest e sui social media.

Dopo la glass skin e i glass hair, potevamo farci mancare le glass nails? Le unghie effetto vetro hanno conquistato Pinterest (e non solo), trasformandosi in una delle tendenze più luminose e sofisticate del momento. Che l’attrazione per tutto ciò che brilla sia irresistibile è evidente. Ma in questo caso non si tratta solo di luce: le unghie effetto vetro giocano con trasparenze, riflessi e profondità, creando manicure che sembrano quasi liquide, come superfici levigate che catturano lo sguardo. Unghie effetto vetro: cosa sono e da cosa nasce la tendenza. Le unghie effetto vetro si distinguono per un finish lucido e tridimensionale che ricorda il vetro, l’acqua o superfici specchiate. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Glass mania: le unghie effetto vetro saranno le grandi protagoniste della primavera 2026

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