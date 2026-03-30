Glass mania | le unghie effetto vetro saranno le grandi protagoniste della primavera 2026
Per la primavera 2026, si prevede che le unghie effetto vetro diventeranno una delle tendenze più in voga nel mondo della bellezza. Dopo le mode della glass skin e dei capelli in stile vetro, anche le unghie si sono fatte notare per questa finitura luminosa e raffinata, già molto apprezzata su Pinterest e sui social media.
Dopo la glass skin e i glass hair, potevamo farci mancare le glass nails? Le unghie effetto vetro hanno conquistato Pinterest (e non solo), trasformandosi in una delle tendenze più luminose e sofisticate del momento. Che l’attrazione per tutto ciò che brilla sia irresistibile è evidente. Ma in questo caso non si tratta solo di luce: le unghie effetto vetro giocano con trasparenze, riflessi e profondità, creando manicure che sembrano quasi liquide, come superfici levigate che catturano lo sguardo. Unghie effetto vetro: cosa sono e da cosa nasce la tendenza. Le unghie effetto vetro si distinguono per un finish lucido e tridimensionale che ricorda il vetro, l’acqua o superfici specchiate. 🔗 Leggi su Amica.it
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