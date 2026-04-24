Le ultime dall’infermeria Gosens un sospiro di sollievo Ma domenica resterà a riposo

Robin Gosens non sarà disponibile per la partita di domenica contro il Sassuolo, ma sta lavorando per poter tornare in campo la settimana successiva contro la Roma. L’esterno si trova attualmente in infermeria e, dopo alcuni controlli, si è deciso che resterà a riposo per evitare complicazioni. La società ha comunicato che il giocatore sta seguendo con attenzione il percorso di recupero.

Robin Gosens salterà sicuramente la sfida di dopodomani col Sassuolo ma farà di tutto per essere in campo la settimana dopo con la Roma. È questo il sunto del report medico emesso dalla Fiorentina sulle condizioni del tedesco, che nell’ultimo turno di campionato a Lecce era stato costretto ad uscire dal campo dopo appena 11’ per un risentimento ai flessori poi approfondito mercoledì dal dottor Pengue e dalla sua equipe: "Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia sinistra. Il calciatore nei prossimi giorni proseguirà il suo programma personalizzato". Di fatto, un grande respiro di sollievo...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le ultime dall’infermeria. Gosens, un sospiro di sollievo. Ma domenica resterà a riposo Notizie correlate Infortunati Milan: sospiro di sollievo per Bartesaghi, c’è una novità importante per Gimenez. Ultime dall’infermeria rossonera verso il derby della MadonninaCalciomercato Milan: André vicinissimo ai rossoneri! Aggiornamenti importanti sul colpo a centrocampo, svelati i prossimi passi Rinnovo McKennie... Fiorentina, sospiro di sollievo per Gosens: ecco l'esito degli esamiCostretto a lasciare il campo al minuto 11 di Lecce-Fiorentina, Robin Gosens si è sottoposto ad accertamenti strumentali nella giornata di ieri. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fiorentina, brutte notizie da Gosens. Le ultime su Parisi, Fortini e le novità sul rientro di Kean; Fiorentina, domani la sfida di Lecce: le ultime dall'infermeria; NEWS – Yildiz, Lautaro, Dybala, Gosens, Bastoni, Fofana, De Vrij, Wesley, Kean, Bowie e le ultime su Orban; Fiorentina, infortunio Gosens: escluse lesioni ai flessori. Fiorentina, brutte notizie da Gosens. Le ultime su Parisi, Fortini e le novità sul rientro di KeanNon arrivano buone notizie dall’infermeria della Fiorentina per mister Vanoli, come spiega La Nazione: Per un giocatore uscito dall’infermeria e tornato finalmente in campo (Brescianini), ce n’è un a ... msn.com Fiorentina, domani la sfida di Lecce: le ultime dall'infermeriaSmaltita la delusione per l'eliminazione dalla Conference League in casa Fiorentina si proverà a chiudere nel migliore dei modi. Per farlo, proverà a vincere sul campo del Lecce dove il tecnico Paolo ... fantacalcio.it “ACF #Fiorentina comunica che, nella serata di ieri, il calciatore Robin #Gosens è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali dopo essere uscito anzitempo dal campo durante la gara di campionato Lecce-Fiorentina. Gli esami diagnostici svolti hanno - facebook.com facebook Sospiro di sollievo per i Fantallenatori e per la Fiorentina per le condizioni di Robin Gosens Lo stop sarà più breve del previsto x.com