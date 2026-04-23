Fiorentina sospiro di sollievo per Gosens | ecco l' esito degli esami

L'esterno tedesco della Fiorentina ha subito un infortunio durante l'ultima partita. Gli esami medici hanno escluso complicazioni serie, confermando che si tratta di un problema non grave. Nei prossimi giorni, il giocatore seguirà un programma di recupero specifico. La società ha comunicato che non ci sono rischi di lungo termine e che il calciatore potrà tornare in campo dopo un periodo di riposo.

Costretto a lasciare il campo al minuto 11 di Lecce-Fiorentina, Robin Gosens si è sottoposto ad accertamenti strumentali nella giornata di ieri. Come riporta la Fiorentina tramite nota ufficiale, "gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia sinistra". Sospiro di sollievo, quindi, sia per Vanoli, sia per il giocatore, il quale "nei prossimi giorni proseguirà il suo programma personalizzato" e proverà a esserci per la gara dell'Olimpico, contro la Roma, in programma per il 4 maggio. Più difficile un rientro lampo per la sfida di domenica 26 aprile, contro il Sassuolo. Per il difensore si tratta del terzo stop stagionale, dopo l'infortunio muscolare al polpaccio e la frattura composta del seno mascellare di destra e della parete orbitaria.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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